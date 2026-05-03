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VĐQG Bồ Đào Nha VĐQG Bồ Đào Nha
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MLS_Nhà Nghề Mỹ MLS_Nhà Nghề Mỹ
15
Ngoại Hạng Nga Ngoại Hạng Nga
1
K League 1 K League 1
6
VĐQG Argentina VĐQG Argentina
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VĐQG Brasil VĐQG Brasil
3
VĐQG Mexico VĐQG Mexico
3
VĐQG Hà Lan VĐQG Hà Lan
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VĐQG Ả-rập Xê-út VĐQG Ả-rập Xê-út
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La Liga 2 La Liga 2
1
VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ
2
Ngoại Hạng Đan Mạch Ngoại Hạng Đan Mạch
1
Ngoại hạng Ai Cập Ngoại hạng Ai Cập
10
VĐQG Hy Lạp VĐQG Hy Lạp
1
CÚP LIÊN ĐOÀN ANH CÚP LIÊN ĐOÀN ANH
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Hạng 2 Ý Hạng 2 Ý
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Ngoại Hạng Scotland Ngoại Hạng Scotland
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AFC Challenge League AFC Challenge League
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Australia FFA Cup Australia FFA Cup
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Azerbaijan First Division Azerbaijan First Division
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Bhutan Premier League Bhutan Premier League
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Bolivian Copa LFPB Bolivian Copa LFPB
4
BRA Campeonato Paulista (Y) BRA Campeonato Paulista (Y)
1
Brazilian Serie C Brazilian Serie C
2
Bulgarian Super Cup Bulgarian Super Cup
1
CAF U17 Championship CAF U17 Championship
1
Canadian Championship Canadian Championship
1
Central American Cup Central American Cup
2
CFA Member Association Champions League CFA Member Association Champions League
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CHI Segunda División CHI Segunda División
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Colombian Copa BetPlay DIMAYOR Colombian Copa BetPlay DIMAYOR
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Colombian Liga Betplay Femenina Colombian Liga Betplay Femenina
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Concacaf Caribbean Cup Concacaf Caribbean Cup
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Copa Argentina Copa Argentina
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Cúp C1 Nam Mỹ Cúp C1 Nam Mỹ
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Cúp Croatia Cúp Croatia
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Cúp Đan Mạch Cúp Đan Mạch
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Cúp FA Malaysia Cúp FA Malaysia
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Cúp League Trophy Cúp League Trophy
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Cúp Na Uy Cúp Na Uy
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Cúp Nga Cúp Nga
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Cúp Nhật Bản Cúp Nhật Bản
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Cúp Séc Cúp Séc
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Cúp Slovakia Cúp Slovakia
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Cúp Ukraina Cúp Ukraina
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English Football League One English Football League One
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English U21 League Cup English U21 League Cup
6
ENL Cup ENL Cup
3
FIFA U20 Womens World Cup FIFA U20 Womens World Cup
12
Giải Trẻ Ukrainian Giải Trẻ Ukrainian
1
Giao Hữu CLB Giao Hữu CLB
1
Greek Cup Greek Cup
3
Greek Super League 2 Greek Super League 2
1
Hạng 2 Argentina Hạng 2 Argentina
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Hạng 2 Bồ Đào Nha Hạng 2 Bồ Đào Nha
1
Hạng 2 Brazil Hạng 2 Brazil
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Hạng 2 Bulgaria Hạng 2 Bulgaria
1
Hạng 2 Chile Hạng 2 Chile
2
Hạng 2 Colombia Hạng 2 Colombia
4
Hạng 2 Costa Rica Hạng 2 Costa Rica
1
Hạng 2 Ecuador Hạng 2 Ecuador
1
Hạng 2 Hà Lan Hạng 2 Hà Lan
2
Hạng 2 Mexico Hạng 2 Mexico
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Hạng Nhất Armenia Hạng Nhất Armenia
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Hạng Nhất Ba Lan Hạng Nhất Ba Lan
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Hạng Nhất El Salvador Hạng Nhất El Salvador
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Hạng Nhất Síp Hạng Nhất Síp
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Hạng Nhất Thổ Nhĩ Kỳ Hạng Nhất Thổ Nhĩ Kỳ
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Italian Campionato Primavera 2 Italian Campionato Primavera 2
1
Italian Serie C Italian Serie C
6
K3 League K3 League
1
K4 League K4 League
1
Latvian 1.Liga Latvian 1.Liga
1
League Cup League Cup
2
Ligue 2 Ligue 2
1
MLS Next Pro MLS Next Pro
6
Na Uy U19 Na Uy U19
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Ngoại hạng Armenia Ngoại hạng Armenia
1
Ngoại Hạng Belarus Ngoại Hạng Belarus
2
Ngoại hạng Bosnia và Herzegovina Ngoại hạng Bosnia và Herzegovina
1
Ngoại Hạng Canada Ngoại Hạng Canada
3
Ngoại hạng Iraq Ngoại hạng Iraq
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Ngoại hạng Israel Ngoại hạng Israel
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Ngoại Hạng Kazakhstan Ngoại Hạng Kazakhstan
2
North Macedonia First Football League North Macedonia First Football League
1
Nữ USA Nữ USA
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OFC U19 Championship OFC U19 Championship
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OFC W U16 OFC W U16
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Primera B Metropolitana Primera B Metropolitana
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RUS D3B RUS D3B
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Siêu Cúp Nam Mỹ Siêu Cúp Nam Mỹ
3
Slovak 3.Liga Slovak 3.Liga
1
Trung Quốc U-21 League Trung Quốc U-21 League
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U23 Bồ Đào Nha U23 Bồ Đào Nha
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UAE U23 UAE U23
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UEFA Youth League UEFA Youth League
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Uruguay Cup Uruguay Cup
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Uruguay Segunda Uruguay Segunda
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USL Cup USL Cup
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USL League One USL League One
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VĐQG Chile VĐQG Chile
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VĐQG Colombia VĐQG Colombia
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VĐQG Costa Rica VĐQG Costa Rica
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VĐQG Myanmar VĐQG Myanmar
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VĐQG Nữ Brazil VĐQG Nữ Brazil
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VĐQG Nữ Tây Ban Nha VĐQG Nữ Tây Ban Nha
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VĐQG Panama VĐQG Panama
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VĐQG Peru VĐQG Peru
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VĐQG Phần Lan VĐQG Phần Lan
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VĐQG Séc VĐQG Séc
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VĐQG Serbia VĐQG Serbia
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Philippines MPBL Philippines MPBL
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Vietnam VBA Vietnam VBA
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Chile Liga Nacional Basketball Chile Liga Nacional Basketball
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FIBA Women Basketball World Cup FIBA Women Basketball World Cup
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US Open Men Singles US Open Men Singles
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ATP Challenger Genoa, Italy Men Singles ATP Challenger Genoa, Italy Men Singles
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ATP Challenger Seville, Spain Men Singles ATP Challenger Seville, Spain Men Singles
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ATP Challenger Tulln, Austria Men Singles ATP Challenger Tulln, Austria Men Singles
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WTA 125K Antalya 4, Turkiye Women Singles WTA 125K Antalya 4, Turkiye Women Singles
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Asian Championship Asian Championship
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28
LOL
8
DOTA2
9
CSGO
11
VĐQG Colombia
04:00 - 07.09
Internacional de Bogota
vs
Aguilas Doradas
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0 - 0
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POLO

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VĐQG Ecuador
04:00 - 07.09
Delfin SC
vs
Universidad Católica
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1 - 1
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1 - 0
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2 - 2
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1 - 1
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VĐQG Panama
04:00 - 07.09
Union Cocle
vs
Tauro FC
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1 - 3
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1 - 3
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VĐQG Brasil
04:30 - 07.09
Botafogo RJ
vs
Palmeiras
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2 - 1
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0 - 1
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0 - 0
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2 - 1
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0 - 1
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0 - 0
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LOGAN

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Hạng 2 Brazil
04:30 - 07.09
Ponte Preta
vs
Sao Bernardo
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3 - 0
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0 - 1
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2 - 0
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3 - 0
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0 - 1
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2 - 0
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Brazilian Serie C
04:30 - 07.09
Santa Cruz PE
vs
Botafogo PB
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2 - 2
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2 - 1
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1 - 1
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2 - 2
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2 - 1
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1 - 1
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Hạng Nhất Paraguay
04:30 - 07.09
Sportivo Luqueno
vs
Sportivo Ameliano
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2 - 2
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0 - 1
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0 - 1
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2 - 2
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0 - 1
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0 - 1
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VĐQG Bolivia
05:00 - 07.09
The Strongest
vs
Real Tomayapo
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0 - 0
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1 - 0
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3 - 3
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0 - 0
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1 - 0
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3 - 3
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Ngoại Hạng Canada
05:00 - 07.09
Vancouver FC
vs
Supra Du Quebec
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1 - 5
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1 - 1
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1 - 5
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1 - 1
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VĐQG Nữ Mexico
05:00 - 07.09
Nữ Queretaro
vs
Nữ Cruz Azul
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3 - 1
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1 - 4
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0 - 0
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3 - 1
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1 - 4
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0 - 0
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XMEN

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-

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VĐQG Costa Rica
05:00 - 07.09
Puntarenas FC
vs
Cartagines Deportiva
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3 - 2
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0 - 2
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1 - 1
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3 - 2
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0 - 2
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1 - 1
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USL League One
05:00 - 07.09
Portland Hearts of Pine
vs
Westchester SC
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5 - 1
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2 - 2
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2 - 2
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5 - 1
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2 - 2
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2 - 2
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League Cup
05:10 - 07.09
Club Leon
vs
Club America
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2 - 3
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2 - 0
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1 - 1
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2 - 3
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2 - 0
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1 - 1
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RAVEN

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VĐQG Argentina
05:15 - 07.09
River Plate
vs
Ind. Rivadavia
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1 - 1
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0 - 0
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2 - 1
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1 - 1
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0 - 0
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2 - 1
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VĐQG Brasil
05:30 - 07.09
Corinthians SP
vs
Chapecoense SC
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0 - 0
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1 - 0
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0 - 1
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0 - 0
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1 - 0
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0 - 1
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NEMO

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VĐQG Uruguay
05:30 - 07.09
Liverpool URU
vs
CA Boston River
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0 - 1
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0 - 1
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0 - 1
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0 - 1
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0 - 1
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0 - 1
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VĐQG Chile
05:30 - 07.09
Palestino
vs
Concepcion
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1 - 0
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1 - 1
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0 - 1
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1 - 0
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1 - 1
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0 - 1
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-

-

-

-

Hạng 2 Mexico
06:00 - 07.09
Chivas Tapatio
vs
Leones Negros
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2 - 0
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1 - 1
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1 - 2
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2 - 0
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1 - 1
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1 - 2
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BEE

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-

-

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-

Nữ USA
06:00 - 07.09
Nữ Orlando Pride
vs
Nữ Houston Dash
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1 - 1
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1 - 0
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3 - 1
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1 - 1
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1 - 0
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3 - 1
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-

-

-

-

-

Hạng 3 Mexico
06:00 - 07.09
Real Apodaca FC
vs
Atletico Saltillo
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0 - 0
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1 - 1
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0 - 0
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1 - 1
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Xem thêm lịch trực tiếp
Mexico LNBP Mid-Season Cup
07:00 - 07.09
Mineros de Zacatecas
vs
Astros de Jalisco

-

-

-

-

-

-

Korean University Basketball League
14:00 - 07.09
Kyung Hee (R)
vs
Sungkyunkwan (R)

-

-

-

-

-

-

Korean University Basketball League
14:00 - 07.09
Konkuk University
vs
Sangmyung (R)

-

-

-

-

-

-

Philippines MPBL
16:00 - 07.09
Rizal Xentro Golden
vs
Imus Agimat
STEP

-

-

-

-

-

-

FIBA Women Basketball World Cup
16:30 - 07.09
Nữ Puerto Rico
vs
Nữ Thổ Nhĩ Kỳ
TOMMY

-

-

-

-

-

-

FIBA Women Basketball World Cup
16:30 - 07.09
Nữ Bỉ
vs
Nữ Australia
ALAN

-

-

-

-

-

-

Philippines MPBL
18:00 - 07.09
Valenzuela Classic
vs
Ilagan Isabela Cowboys

-

-

-

-

-

-

FIBA Women Basketball World Cup
19:30 - 07.09
Nữ Hungary
vs
Nữ Hàn Quốc
ALAN

-

-

-

-

-

-

FIBA Women Basketball World Cup
19:30 - 07.09
Nữ Nigeria
vs
Nữ Pháp
TOMMY

-

-

-

-

-

-

FIBA Women Basketball World Cup
22:50 - 07.09
Nữ Đức
vs
Nữ Mali
STEP

-

-

-

-

-

-

FIBA Women Basketball World Cup
22:50 - 07.09
Nữ Nhật Bản
vs
Nữ Tây Ban Nha
ALAN

-

-

-

-

-

-

FIBA Women Basketball World Cup
01:45 - 08.09
Nữ Italy
vs
Nữ Trung Quốc
TOMMY

-

-

-

-

-

-

FIBA Women Basketball World Cup
01:45 - 08.09
Nữ USA
vs
Nữ CH Séc
STEP

-

-

-

-

-

-

Chile Liga Nacional Basketball
07:30 - 08.09
CD Puerto Varas
vs
Universidad Catolica

-

-

-

-

-

-

Philippines MPBL
14:00 - 08.09
Quezon Huskers
vs
Negros Muscovados
TOMMY

-

-

-

-

-

-

Philippines MPBL
16:00 - 08.09
Bulacan Kuyas
vs
San Juan Knights
STEP

-

-

-

-

-

-

National Basketball League
16:30 - 08.09
SEM Phoenix
vs
New Zealand Breakers

-

-

-

-

-

-

National Basketball League
17:35 - 08.09
Chiba Jets
vs
Perth Wildcats
ALAN

-

-

-

-

-

-

Philippines MPBL
18:00 - 08.09
Manila Batang Quiapo
vs
Zamboanga Master Sardines

-

-

-

-

-

-

Zhejiang City Basketball League
18:30 - 08.09
Haining
vs
Jinhua
STEP

-

-

-

-

-

-

Xem thêm lịch trực tiếp
US Open Women Singles
03:40 - 07.09
Jessica Pegula
vs
Sorana Cirstea
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Jessica Pegula
-
-
-
-
-
Sorana Cirstea
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

US Open Men Singles
06:00 - 07.09
Ben Shelton
vs
Stefanos Tsitsipas
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Ben Shelton
-
-
-
-
-
Stefanos Tsitsipas
-
-
-
-
-
VIC

-

-

-

-

-

-

US Open Women Singles
07:40 - 07.09
Anna Kalinskaya
vs
Emma Navarro
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Anna Kalinskaya
-
-
-
-
-
Emma Navarro
-
-
-
-
-
LUCAS

-

-

-

-

-

-

ATP Challenger Shanghai, China Men Singles
16:30 - 07.09
Xiao Linang
vs
Kaichi Uchida
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Xiao Linang
-
-
-
-
-
Kaichi Uchida
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

WTA 125K Antalya 4, Turkiye Women Singles
16:50 - 07.09
Mia Ristic
vs
Lina Gjorcheska
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Mia Ristic
-
-
-
-
-
Lina Gjorcheska
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Challenger Seville, Spain Men Singles
17:10 - 07.09
Jonas Forejtek
vs
Gerard Campana Lee
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Jonas Forejtek
-
-
-
-
-
Gerard Campana Lee
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Challenger Tulln, Austria Men Singles
18:00 - 07.09
Ognjen Milic
vs
Alex Barrena
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Ognjen Milic
-
-
-
-
-
Alex Barrena
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Challenger Genoa, Italy Men Singles
18:30 - 07.09
Duje Ajdukovic
vs
Filippo Romano
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Duje Ajdukovic
-
-
-
-
-
Filippo Romano
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Challenger Cassis, France Men Singles
19:10 - 07.09
Titouan Droguet
vs
Maxime Chazal
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Titouan Droguet
-
-
-
-
-
Maxime Chazal
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

WTA 125K Montreux, Switzerland Women Singles
20:10 - 07.09
Nuria Brancaccio
vs
Francesca Curmi
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nuria Brancaccio
-
-
-
-
-
Francesca Curmi
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

US Open Men Singles
22:00 - 07.09
Alexander Zverev
vs
Luciano Darderi
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Alexander Zverev
-
-
-
-
-
Luciano Darderi
-
-
-
-
-
VIC

-

-

-

-

-

-

US Open Women Singles
22:30 - 07.09
Mirra Andreeva
vs
Anastasia Potapova
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Mirra Andreeva
-
-
-
-
-
Anastasia Potapova
-
-
-
-
-
VIC

-

-

-

-

-

-

US Open Women Singles
22:30 - 07.09
Iga Swiatek
vs
Zheng Qinwen
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Iga Swiatek
-
-
-
-
-
Zheng Qinwen
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Challenger Seville, Spain Men Singles
23:00 - 07.09
Petr Brunclik
vs
Alejandro Moro Canas
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Petr Brunclik
-
-
-
-
-
Alejandro Moro Canas
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

US Open Men Singles
00:00 - 08.09
Francisco Cerundolo
vs
Alexander Blockx
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Francisco Cerundolo
-
-
-
-
-
Alexander Blockx
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Challenger Seville, Spain Men Singles
01:15 - 08.09
Facundo Diaz Acosta
vs
Pol Martin Tiffon
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Facundo Diaz Acosta
-
-
-
-
-
Pol Martin Tiffon
-
-
-
-
-

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-

-

US Open Women Singles
01:30 - 08.09
Naomi Osaka
vs
Elena Rybakina
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Naomi Osaka
-
-
-
-
-
Elena Rybakina
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

US Open Men Singles
03:00 - 08.09
Karen Khachanov
vs
Learner Tien
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Karen Khachanov
-
-
-
-
-
Learner Tien
-
-
-
-
-

-

-

-

-

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-

US Open Men Singles
03:30 - 08.09
Arthur Gea
vs
Botic van de Zandschulp
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Arthur Gea
-
-
-
-
-
Botic van de Zandschulp
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

US Open Women Singles
06:00 - 08.09
Iva Jovic
vs
Coco Gauff
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Iva Jovic
-
-
-
-
-
Coco Gauff
-
-
-
-
-
VIC

-

-

-

-

-

-

Xem thêm lịch trực tiếp
Xem thêm lịch trực tiếp
Asian Championship
08:00 - 07.09
Oman
vs
Australia
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Oman
-
-
-
-
-
Australia
-
-
-
-
-
TYSON

-

-

-

-

-

-

Asian Championship
11:30 - 07.09
New Zealand
vs
Trung Quốc
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
New Zealand
-
-
-
-
-
Trung Quốc
-
-
-
-
-
TYSON

-

-

-

-

-

-

Asian Championship
15:00 - 07.09
Thái Lan
vs
Hàn Quốc
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Thái Lan
-
-
-
-
-
Hàn Quốc
-
-
-
-
-
TYSON

-

-

-

-

-

-

Asian Championship
08:00 - 08.09
Ấn Độ
vs
New Zealand
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Ấn Độ
-
-
-
-
-
New Zealand
-
-
-
-
-
TYSON

-

-

-

-

-

-

Asian Championship
11:30 - 08.09
Qatar
vs
Hàn Quốc
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Qatar
-
-
-
-
-
Hàn Quốc
-
-
-
-
-
TYSON

-

-

-

-

-

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Asian Championship
17:30 - 08.09
Nhật Bản
vs
Australia
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nhật Bản
-
-
-
-
-
Australia
-
-
-
-
-
TYSON

-

-

-

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Xem thêm lịch trực tiếp
lol
LCK Challengers League 2026
15:00 - 07.09
Kiwoom DRX Challengers
vs
DN SOOPers Challengers
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

LPL Split 3 2026
16:00 - 07.09
Anyones Legend
vs
Bilibili Gaming
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
MARTY

-

-

-

-

-

-

Prime League 1st Division Promotion 2027
22:00 - 07.09
Eintracht Frankfurt
vs
All for One Gaming
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

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-

NLC Summer 2026
23:00 - 07.09
Arctic Pandas
vs
The Ruddy Sack
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

EBL Finals 2026
23:00 - 07.09
The Secret Club Esport
vs
ØTF
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

North American Challengers League Summer 2026
00:00 - 08.09
NRG eSports
vs
Conviction
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

LPLOL Summer 2026
01:00 - 08.09
Bubliki
vs
The Otter Side
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

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-

Circuito Desafiante Split 2 2026
03:00 - 08.09
INTZ
vs
KaBuM! Ilha das Lendas
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

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Xem thêm lịch trực tiếp
dota2
Nexus S1
03:24 - 07.09
Chandogs
vs
Estar Backs
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

European Pro League World Series Southeast Asia Season 17
10:00 - 07.09
Direborn
vs
Team Kinetix
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

European Pro League World Series Southeast Asia Season 17
13:00 - 07.09
Carstensz Esports
vs
Interactive Philippines
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

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-

European Pro League World Series Southeast Asia Season 17
16:00 - 07.09
Carstensz Esports
vs
D Family
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

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-

EPL Masters II
16:00 - 07.09
Natus Vincere
vs
Power Rangers
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

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EPL Masters II
19:00 - 07.09
L1GA TEAM
vs
Klim Sani4
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

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EPL Masters II
22:00 - 07.09
Mousesports
vs
Team Synapse
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

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EPL Masters II
01:00 - 08.09
Gamerlegion
vs
Pipsqueak+4
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

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European Pro League World Series Southeast Asia Season 17
10:00 - 08.09
D Family
vs
Interactive Philippines
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

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Xem thêm lịch trực tiếp
csgo
PGL Masters Bucharest 2026 South America Open Qualifier 2
05:00 - 07.09
Yawara
vs
Turma do Pagode
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

-

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PGL Masters Bucharest 2026 South America Open Qualifier 2
05:40 - 07.09
Bounty Hunters
vs
RED Canids Academy
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

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CCT 2026 Europe Series 8
15:00 - 07.09
MOUZ NXT
vs
The Last Resort
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

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1win Private Club Season 1 Closed Qualifier
16:00 - 07.09
Nemesis
vs
FORZE Reload
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

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CCT 2026 Challengers Europe Series 6
18:00 - 07.09
Strael Bora
vs
Fire Flux
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

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1win Private Club Season 1 Closed Qualifier
19:00 - 07.09
SINNERS
vs
Phantom
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

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ESL Challenger League Season 52 Europe Cup 6
20:00 - 07.09
MOUZ NXT
vs
KUUSAMO
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

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NODWIN Clutch Series 12 Closed Qualifier
21:00 - 07.09
ENCE
vs
Entropy
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

-

-

-

-

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1win Private Club Season 1 Closed Qualifier
22:00 - 07.09
INFINITE
vs
INOX Division
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

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CCT 2026 Europe Series 8
00:00 - 08.09
EAC
vs
UNiTY
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

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1win Private Club Season 1 Closed Qualifier
00:30 - 08.09
Nuclear TigeRES
vs
CYBERSHOKE
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

-

-

-

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Xem thêm lịch trực tiếp

GIẢI ĐẤU CHÍNH

TIN TỨC MỚI

Nhận định - soi kèo

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Nhận định soi kèo Newcastle vs Man City lúc 3h00 ngày 8/3/2026

Nhận định soi kèo Newcastle vs Man City lúc 3h00 ngày 8/3/2026

Trong cuộc đối đầu giữa Newcastle vs Man City, các cầu thủ đội khách Man City hoàn toàn tự tin có được chiến thắng trong trận đấu này.

05/03/2026
Nhận định soi kèo Atletico Madrid vs Sociedad lúc 0h30 ngày 8/3/2026

Nhận định soi kèo Atletico Madrid vs Sociedad lúc 0h30 ngày 8/3/2026

05/03/2026
Nhận định soi kèo Wrexham vs Chelsea lúc 0h45 ngày 8/3/2026

Nhận định soi kèo Wrexham vs Chelsea lúc 0h45 ngày 8/3/2026

05/03/2026
Nhận định soi kèo Bayern vs Gladbach lúc 2h30 ngày 7/3/2026

Nhận định soi kèo Bayern vs Gladbach lúc 2h30 ngày 7/3/2026

05/03/2026
Nhận định soi kèo Celta Vigo vs Real Madrid lúc 3h00 ngày 7/3/2026

Nhận định soi kèo Celta Vigo vs Real Madrid lúc 3h00 ngày 7/3/2026

04/03/2026

Video highlight

LỜI GIỚI THIỆU

Hiện tại ở Việt Nam, không còn quá nhiều người xem bóng đá TV nữa bởi mọi người có thể chọn một cách tốt hơn, đó là xem tructiepbongda trên mạng. Khi cách này vừa nhanh, đơn giản lại có thể xem ở bất kỳ nơi nào mà mình thích. Chính vì thế có rất nhiều trang web xem bong da truc tiep. Nổi bật trong số đó, Xoilac TV được ra đời và được đón nhận của cộng đồng fan hâm mộ yêu thích bóng đá.

Xoilac tv trực tiếp bóng đá
Xoilac TV trực tiếp bóng đá

Xoilac TV là gì?

Xoilac TV chính là website bóng đá trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam hiện nay, đây là nơi mà bạn có thể xem truc tiep bong da với chất lượng cao và bình luận tiếng Việt miễn phí cùng cộng đồng fan hâm mộ đông đảo yêu thích Xoilac TV. Thêm vào đó, còn có thể tham khảo rất nhiều các thông tin về bóng đá cực kỳ bổ ích mỗi ngày.

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Xoilac TV Trực Tiếp Bóng Đá

Trong tất cả các website phát sóng bóng đá trực tiếp hiện nay tại Việt Nam. Website được nhiều người đánh giá và lựa chọn nhất phải kể đến Xoilacz.TV bởi chúng tôi đã có tên tuổi trên thị trường phát sóng trực tiếp bóng đá từ rất lâu cho đến nay.

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Xoilac TV – Kênh trực tiếp bóng đá tốc độ cao được yêu thích nhất

Nhắc đến Xôi Lạc Live thì gần như những ai thường xuyên theo dõi bóng đá trên mạng đến biết đến. Bởi chúng tôi phát sóng tất cả các giải đấu lớn nhất thế giới cũng như trong nước và trong khu vực khá đầy đủ. Để giúp mọi người có thể tìm và xem trực tiếp trận đấu mình thích dễ dàng và hoàn toàn miễn phí.

Thêm vào đó, Xoilac TV còn đầu tư rất nhiều tiền để sở hữu được công nghệ truc tiep bong da hiện đại nhất. Điều này làm cho toàn bộ các trận đấu được chúng tôi phát sóng đều có chất lượng cực kỳ cao, từ hình ảnh cho đến âm thanh và kích thước màn hình.

Đường truyền mà Xoi Lac TV sử dụng cũng cực kỳ hiện đại, để giúp cho tốc độ trận đấu diễn ra ổn đinh và mượt mà nhất, ngoài tên thường gọi người dùng còn biết đến chúng tôi với các tên khác như Xoivo TV. Khi xem trận đấu bóng đá mình thích tại đây, bạn gần như không bao giờ thấy các tình trạng như giật, bị diss hay lag xuất hiện.

Tại XoiLac Z còn có một đội ngũ BLV cực kỳ chuyên nghiệp và đông đảo. Mà chúng tôi phải tốn rất nhiều công sức và tiền bạc mới chiệu mộ được. Đương nhiên các BLV này sẽ tham gia bình luận toàn bộ các giải bóng đá lớn do chúng tôi phát sóng. Giúp những phút giây xem tructiepbongda của bạn trở nên lôi cuốn và sinh động hơn.

Đương nhiên khi xem bóng đá trực tiếp tại đây, bạn cũng ít khi nào bắt gặp quảng cáo xuất hiện. Bởi chúng tôi luôn muốn trải nghiệm của người xem là tuyệt vời nhất. Cũng như không muốn làm phiền người xem từ đầu cho đến cuối trận đấu.

Với việc có rất nhiều ưu điểm như kể trên, Xoilac TV chính là website phát sóng tructiepbongda mà bạn nên lựa chọn. Khi muốn tìm và xem bất kỳ trận đấu nào mà mình muốn, với chất lượng và trải nghiệm tuyệt vời nhất.

Mục tiêu phát triển của Xoilac TV

Với việc đầu tư rất nhiều tiền bạc và công sức, thì chắc chắn mục tiêu phát triên của Xôi Lạc TV sẽ là trở thành website truc tiep bong da hàng đầu Việt Nam. Để phát sóng các trận đấu bóng đá hấp dẫn đến cho mọi người với chất lượng cao nhất.

Sau nhiều năm xây dựng cũng như phát triển, hiện tại chúng tôi cũng đã hoàn thành được một phần lớn mục tiêu của mình. Khi thu hút hàng chục nghìn lượt truy cập vào đây mỗi ngày của mọi người. Để xem trực tiếp các trận đấu bóng đá mà mình thích.

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Xoilac TV nơi xem truc tiep bong da được yêu thích nhất hiện nay

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  • Tin Tức: Tại Xoiacz có một đội ngũ BLV khá đông đảo, mà mỗi ngày đều cập nhật những tin tức bóng đá mới nhất ở toàn bộ các giải đấu, từ thế giới cho đến trong nước. Cho bạn có thể nắm được tình hình bóng đá như thế nào trong tay mình dễ dàng. Tin tức mà chúng tôi cập nhật lên trang web cũng khá đa dạng, từ tin về giải đấu, trước trận đấu, cầu thủ, huấn luyện viên, chuyển nhượng,….
  • Kết Quả: Những trận đấu bóng đá diễn ra trong 24 giờ qua cũng được Xoilac TV cập nhật kết quả đầy đủ. Giúp bạn biết kết quả các trận đấu hấp dẫn diễn ra vào hôm qua như thế nào. Khi xem kết quả bóng đá trực tuyến tại đây, bạn cũng biết được nhiều thông tin như tỷ số, cầu thủ ghi bàn, số thẻ phạt, số lần phạt góc, ném biên, thời lượng kiểm soát bóng,…
  • Highlight: Nếu như bạn không thể xem tructiepbongda trận đấu mà mình thích. Bạn có thể vào Xôi Lạc TV để xem lại video highlight với chất lượng cao. Khi mà chúng tôi đang cập nhật highlight cho toàn bộ những trận đấu hấp dẫn vừa mới diễn ra với chất lượng cao và nội dung đầy đủ.
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Địa chỉ xem bóng đá trực tuyến tốc độ cao full HD tại Xôi Lạc TV
  • Lịch Thi Đấu: Khi vào Xoilac TV, bạn cũng sẽ biết được lịch thi đấu của tất cả các giải bóng đá hiện nay. Chính vì thế, mỗi ngày bạn luôn nắm được lịch các trận đấu sắp diễn ra, với thông tin đầy đủ như thời gian trận đấu tổ chức, đội hình ra sân, sân tổ chức trận đấu,…
  • Bảng Xếp Hạng: Chúng tôi cũng cập nhật BXH cho toàn bộ các giải bóng đá hàng đầu ở trong nước cũng như thế giới. Để bạn biết được thứ hạng trên một BXH bất kỳ hay là thành tích của đội bóng mà mình yêu thích như thế nào chuẩn nhất
  • Tỷ Lệ Kèo: Trang web Xôi Lạc TV hiện tại cũng là một địa điểm soi kèo nhà cái của rất nhiều cao thủ. Khi mà chúng tôi cập nhật kèo bóng đá cho tất cả các giải đấu. Thời gian thì luôn luôn sớm nhất. Thêm vào đó, thông tin trong bảng kèo cũng cực kỳ đầy đủ, khi bạn bạn có thể biết toàn bộ các thể loại kèo hiện nay. Cũng như tỷ lệ kèo và tỷ lệ ăn tiền được chúng tôi cập nhật tự động nên cực kỳ chuẩn xác
  • Tips: Chúng tôi còn chia sẻ cho bạn những kinh nghiệm soi kèo nhà cái chuẩn xác nhất từ chuyên gia. Mà bạn có thể tham khảo để tăng tỷ lệ thắng khi cá cược bất kỳ trận đấu nào
  • Livescore: Đây là ứng dụng 7m mà khi bạn không thể xem tructiepbongda, bạn có thể sử dụng để xem tỷ số trực tiếp khi trận đấu đang diễn ra. Giúp bạn biết được kết quả của trận đấu như thế nào nhanh nhất.

Những ưu điểm của Xôi Lạc TV

Theo như khảo sát, gần như toàn bộ những người đã từng xem bong da truc tiep tại Xoilac TV đều cực kỳ hài lòng với chúng tôi. Bởi Xôi Lạc TV có những ưu điểm vượt trội sau:

Giao diện đẹp mắt, dễ sử dụng

Khi vào Xôi Lạc TV, điều đầu tiên mà bạn thấy đó là giao diện được thiết kế cực kỳ thông minh. Bởi ngay từ đầu khi thiết kế, chúng tôi đã khảo sát rất nhiều người dùng. Để thiết kế một trang web mà tất cả mọi người đều có thể sử dụng một cách dễ dàng.

Thêm vào đó, màu sắc mà chúng tôi lựa chọn cực kỳ hài hòa và đẹp mắt. Để làm nổi bậc những chức năng quan trọng của Xoilacz TV lên. Giúp bạn tìm được những thông tin mà mình cần nhanh nhất. Cũng như không bao giờ cảm thấy đau mắt khi nhìn quá lâu.

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Ưu điểm của kênh Xôi Lạc TV

Riêng chuyên mục xem Trực Tiếp Bóng Đá, chúng tôi còn chia ra nhiều mục nhỏ như trận đấu diễn ra vào ngày hôm nay, ngày mai, trận hot,… Để bạn tìm được trận đấu bóng đá mà mình muốn xem trực tiếp nhanh hơn.

Không như các trang web xem bong da truc tiep khác, Xoilac TV chèn banner quảng cáo tại trang chủ khá là hài hòa. Khi không có chèn thật nhiều banner để thu tiền quảng cáo. Mà chúng tôi chỉ hợp tác với những nhà cái uy tín. Cũng như đặt banner ở những vị trí phù hợp, không gây cả trở quá nhiều sử dụng của mọi người.

Giao diện của chúng tôi còn tương thích với nhiều hệ điều hành và thiết bị khác nhau. Cho nên bạn có thể truy cập vào đây bằng cả máy tính, điện thoại lẫn laptop,.. Để xem tructiepbongda hay các thông tin khác một cách dễ dàng.

Phát sóng đa dạng giải đấu

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  • Cúp C1 – UEFA Champions League
  • Giải vô địch bóng đá Tây Ban Nha – La Liga
  • Giải đấu bóng đá Ý – Serie A
  • Giải bóng đá vô địch quốc gia Đức – Bundesliga
  • Giải đấu quốc gia Việt Nam – V-League
  • Giai vô địch bóng đá thế giới – World Cup
  • Giải vô địch bóng đá Châu Âu – Euro
  • Giải vô địch Nam Mỹ – Copa America
  • Ngoài ra còn rất nhiều các giải bóng đá khác.

Đương nhiên với việc phát sóng các giải bóng đá như trên đây, bạn có thể xem trực tiếp những trận đấu hấp dẫn nhất mỗi ngày.

Thêm nữa, vào đầu giờ mỗi ngày chúng tôi cũng cập nhật lịch phát sóng đầy đủ. Để bạn nắm được thời gian diễn ra các trận đấu trong ngày, đội hình ra sân, sân tổ chức,…

Xem truc tiep bong da với chất lượng cao

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  • Chúng tôi luôn cập nhật đường link xem bong da truc tiep từ khá sớm và mỗi trận đấu đều có trên 3 đường link cho bạn lựa chọn. XoilacTV cũng cam kết rằng đường link không bao giờ dính mã độc hay virus
  • Khi xem bất kỳ trận đấu nào được chúng tôi trực tiếp, bạn cũng cảm nhận được hình ảnh trong trận đấu có độ phân giải lên đến Full HD, nên khá sắc nét. Thêm nữa, âm thanh mà bạn nghe được cũng cực kỳ sống động và kích thước màn hình cũng đúng chuẩn
  • Ngoài ra, chúng tôi còn cho phép người xem có thể tùy chỉnh lại âm lượng, kích thước màn hình hay độ phân sao cho phù hợp với mình nhất.

Xem truc tiep bong da với tốc độ cao

Hiện tại Xoi Lac TV đang sử dụng đường truyền với công nghệ cực kỳ hiện đại. Cho nên tất cả các trận đấu được chúng tôi phát sóng luôn có tốc độ ổn định và mượt mà. Giúp bạn theo dõi trọng vẹn trận đấu mình thích không khác gì xem trên TV.

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Bình luận hấp dẫn

Nhắc đến trang web Xoilac TV thì phải nhắc đến bộ phận bình luận của chúng tôi. Khi mà Xoi Lac TV đang sở hữu một đội ngũ BLV khá là đông đảo và chuyên nghiệp. Mà chúng tôi phải tốn rất nhiều tiền bạc và công sức mới có thể chiêu m ộ được.

Với việc có một đội ngũ BLV như thế thì tất cả các trận đấu bóng đá hấp dẫn được chúng tôi phát sóng luôn được bình luận bằng tiếng Việt. Cách bình luận của các BLV này cũng khá là cuốn hút và hấp dẫn, tạo cho trận đấu một không khí sống động hơn rất nhiều.

Ngoài ra, những BLV của chúng tôi cũng khá dễ gần và vui vẻ, cho nên thường xuyên tương tác với người xem trong quá trình trận đấu diễn ra. Để giúp tạo một cảm giác xem tructiepbongda Xoilac Z thú vị và sôi động hơn khá nhiều, so với việc xem trên TV.

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    • Tất cả các đường link xem tructiepbongda tại Xôi Lạc TV đều được cung cấp hoàn toàn miễn phí. Nên bạn có thể lấy link xem các trận đấu hấp dẫn tại đây bất kỳ lúc nào
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    • Mỗi trận đấu bóng đá cũng được chúng tôi cung cấp trên 3 đường link, để bạn lựa chọn link phù hợp với mình nhất
    • Trang web Xoilac TV cũng cam kết với mọi người rằng link không bao giờ dính mã độc hay là virus nên bạn hoàn toàn yên tâm

Không chèn quảng cáo

Đối với một trang web luôn đề cao trải nghiệm người xem như Xoi Lac TV, thì việc chèn quảng cáo khi trận đấu đang diễn ra là không bao giờ có. Bởi vì thế, khi xem trận đấu bóng đá mà mình thích tại đây, bạn gần như không bao giờ thấy banner, video quảng cáo hay là popup.

Hiện tại chúng tôi chỉ có treo banner quảng cáo cho những nhà cái lớn tại trang chủ. Để có nguồn thu mà duy trì cũng như nâng cấp trang web của mình hơn nữa. Đương nhiên nếu như bạn cảm thấy bị làm phiền thì có thể tắt bất kỳ lúc nào. Ngoài ra Xoilac TV còn cập nhật dữ liệu tỷ số bongdalu vip nhanh và chính xác nhất.

Những lý do nên xem tructiepbongda tại Xôi Lạc TV

Xôi Lạc TV chính là trang web tructiepbongda hàng đầu Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Mà bạn nên truy cập vào, mỗi khi có nhu cầu xem bóng đá trực tiếp. Bởi những lý do sau:

  • Chúng tôi phát sóng trực tiếp bóng đá hoàn toàn miễn phí, nên bạn không cần phải trả bất kỳ chi phí nào khi truy cập vào Xoilacz.TV
  • Toàn bộ các giải bóng đá hấp dẫn nhất như Ngoại Hạng Anh, Serie A, La Liga, Bundesliga, World Cup, Euro,.. cũng được chúng tôi phát sóng đầy đủ. Giúp bạn tìm và xem bất kỳ trận đấu nào mình thích mỗi ngày
  • Link xem trực tiếp bóng đá cũng được Xôi Lạc TV cung cấp khá là sớm và đa dạng. Để bạn lựa chọn được link xem trận đấu mình thích nhanh nhất
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  • Chất lượng trong trận đấu được phát sóng tại Xoilac Z cũng cực kỳ cao, từ hình ảnh có độ phân giải cao, âm thanh chân thực đi kèm với màn hình kích thước chuẩn
  • Tốc độ mà trận đấu diễn ra cũng khà là ổn định và mượt mà. Cho nên bạn rất ít khi nào thấy xuất hiện giật hay lag
  • Chúng tôi còn có các BLV tên tuổi tại Việt Nam hiện nay, để tham gia bình luận các trận đấu mỗi ngày. Càng làm cho trải nghiệm xem tructiepbongda của bạn trở nên sinh động hơn rất nhiều lần
  • Tại đây, khi xem trận đấu từ đầu cho đến cuối thì bạn cũng gần như không bao giờ thấy xuất hiện giật, lag hay đứng hình. Bởi chúng tôi không muốn người xem bị làm phiền
  • Ngoài ra, XoilacTV còn cung cấp đầy đủ các thông tin trước trận đấu như đội hình xuất phát, phong độ hiện tại, sân tổ chức trận đấu, lịch sử đối đầu,.. cho đến bảng kèo của trận đấu. Cho bạn tham khảo trước khi trận đấu diễn ra.

Để xem truc tiep bong da với chất lượng cao và trải nghiệm tuyệt vời thì bạn hãy truy cập vào trang web Xôi Lạc TV. Chúng tôi khẳng định rằng khi vào đây, bạn sẽ có những giây phút xem trận đấu mình thích một cách tốt nhất.

Điểm danh 1 số kênh xem trực tiếp bóng đá khác

Ngoài việc biết đến kênh trực tiếp bóng đá Xoilac TV là nguồn phát sóng tốt nhất, chúng tôi xin giới thiệu một số website có chất lượng đứng dưới Xôi Lạc TV có thể xem tạm thời như các kênh dưới đây:

  • #1: Xoilacz , Xoilac 1, 2, Xoilac 7, Xoilac 79, Xoilac96, Xoilac97, Xoilac365
  • Đài K+ TV ( K+1 | K+ Phong Cách)
  • 90Phut TV (91Phutz.TV | 90phut.net | 90Phut TV | 90m TV | 90P TV | 91Phut | 91Phut Link )
  • Cakhia TV (Cakhia5.net | Cà Khịa TV Cakhia TV | Ca Khia TV | | Ca Khia Link | Cakhia Live)
  • Mitom TV (Mitom1 | Mitom2 | Mi Tom TV | Mì Tôm TV)
  • Ra Khơi TV ( Rakhoi.TV | Rakhoi.link | Ra Khoi TV)
  • Đài VTV (VTV6 | VTV3 HD | VTV9)
  • Banthang TV ( Banthang TV | Banthang.live)
  • Vao Roi TV (Vaoroi.TV | VaoroiTV | Vào Rồi TV | Vaoroi TV)
  • Đài VTC (VTC1 | VTC11 | VTC7)
  • Thuckhuya TV ( Thức Khuya TV | Thuckhuya.TV | Thuc Khuya Link | Thuc Khuya TV)
  • Ngoac TV ( Ngoac.TV | Ngoác TV | Ngoạc TV | NgoacTV)
  • Thevang TV ( Thẻ Vàng TV | Thevang.TV | Thevang TV | The Vang TV)
  • Sương TV (SuongTV | Sướng TV | SuongTV)
  • Thevang TV (Thẻ Vàng TV | Thevang.TV | The Vang TV)
  • Thedo TV (Thẻ Đỏ TV | Thedo.tv )
  • Ban Thang TV (Banthaag TV | Bàn Thắng TV)

Kết luận

Ở thời điểm hiện tại, Xoilac TV là website xem bong da truc tiep được yêu thích nhất, bởi vậy chúng tôi vẫn đang luôn nỗ lực để cải thiện mình và phát triển hơn nữa nhằm đáp ứng kỳ vọng của van hâm mộ. Xôi Lạc TV sẽ trở thành trang web tructiepbongda số 1 Việt Nam, là nơi xem bóng đá online chất lượng, tốc độ cao nhất.

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